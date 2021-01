Depuis le début du nouvel an, Londres est en train de faire face à nouvelle vague de contamination du Covid-19. Le 1er janvier, le gouvernement avait mis en garde contre l’augmentation des cas, et prenait déjà des dispositions. « En prévision de l’augmentation de la pression due à la nouvelle variante de l’infection, le NHS de la région de Londres a été invité à s’assurer que l’hôpital de Nightingale était à nouveau opérationnel et prêt à admettre des patients en cas de besoin » avait annoncé un porte-parole de gouvernement britannique.

Une semaine après cette déclaration, le maire de la ville capitale, Sadiq Khan a fait part ce vendredi de l’état « d’incident majeur » dans sa ville à propos de la propagation du virus. D’après ce dernier sur 30 habitants de Londres, au moins un a contracté le virus. « La situation à Londres est maintenant critique, avec une propagation du virus hors de contrôle», a-t-il indiqué dans un communiqué. Cette situation d’après l’élu travailliste, risque d’être pire que la première vague de contamination où plus de 7000 personnes sont déjà hospitalisées avec le Covid-19 à Londres, soit 35% de plus que durant le pic de la première vague.

Davantage de gens mourront

« Nous manquerons de lits dans les deux prochaines semaines si la propagation du virus ne ralentit pas drastiquement » a ajouté l’édile. Dans un autre message sur Twitter, il a indiqué que plus de personnes mourront s’ils ne prennent pas des mesures immédiates. « Un Londonien sur 30 a le Covid-19 à présent. Si nous ne décidons pas d’action immédiate maintenant, notre système de santé pourrait être dépassé et davantage de gens mourront, » a-t-il écrit.