Le Sénégal a l’habitude de mener des campagnes de vaccination. La plupart du temps, ces campagnes d’ immunisation sont bien accueillies par les populations. Ce qui risque de ne pas être le cas dans les tout prochains jours. En effet, les sénégalais sont réticents à l’idée de recevoir des doses du vaccin anti- Covid-19. La réticence des populations face à ce vaccin étonne Dr Corinne Tchani. En effet, selon elle, il n’y a pas eu un sentiment antivaccin par le passé. Le Sénégal dispose d’un programme élargi de vaccination auquel adhèrent les parents qui viennent avec leurs enfants se faire immuniser.

“Moi personnellement je me ferai vacciner quand le vaccin va arriver”

Pour rassurer les uns et les autres, la Présidente des médecins urgentistes du pays demandent aux spécialistes de sortir du silence. “Je pense qu’on se devrait d’aller vers l’information, que les spécialistes devraient se manifester un peu plus pour rassurer la population. Moi personnellement je me ferai vacciner quand le vaccin va arriver” a déclaré la médecin dans l’émission le Grand Jury de RFM. Elle avoue par ailleurs que beaucoup se méfient du vaccin parce qu’il a été vite mis au point. Mais pour l’urgentiste il n’y a pas de raison de s’inquiéter à ce propos.

“Il y a plein de gens qui ont été vaccinés” tente t-elle de rassurer. Les autorités du pays ont encore quelques semaines pour dissiper les craintes, la méfiance et le doute que ce vaccin anti-covid 19 inspire à la population sénégalaise. Les premières doses de ces solutions devraient atterrir au Sénégal d’ici mars 2021.