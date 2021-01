En juin dernier, une information judiciaire était ouverte pour viol à l’encontre de Gérald Darmanin, ministre français de l’intérieur. Sophie Patterson-Spatz, ancienne adhérente à l’UMP accuse effectivement l’élu de l’avoir forcé à avoir une relation sexuelle il y a quelques années, suscitant un véritable tollé au sein de la classe politique.

Darmanin s’est alors défendu, expliquant que ces accusations étaient infondées. Pour autant, la victime présumée insiste et Mediapart vient de dévoiler de supposés SMS échangés entre les deux, mettant à mal la défense du ministre français. Pour rappel, Sophie Patterson-Patz accuse Gérald Darmanin de l’avoir violée le 17 mars 2009, dans un hôtel parisien.

Des SMS de Gérald Darmanin, dévoilés

Dans les faits, l’élu lui aurait affirmé qu’en échange, il n’hésiterait pas à l’aider dans une affaire dans laquelle elle était impliquée, voire même, de rencontrer Nicolas Sarkozy. Les deux seraient partis pour un dîner avant d’aller dans un club échangiste. Les deux seraient ensuite rentrés à l’hôtel, où le drame aurait eu lieu.

Une défense mise à mal ?

Suite aux supposés événements, Gérald Darmanin aurait tenté à diverses reprises de reprendre contact avec la jeune femme. 36 messages dans lesquels il la relance afin de la rencontrer et 4 messages dans lesquels il insiste pour l’avoir au téléphone. Des invitations que la jeune femme a toujours refusé – ‘Ne me contactez plus !!!!’ lui aurait-elle d’ailleurs lancé.

En mars 2010, Michelle Alliot-Marie, alors Garde des Sceaux affirme enfin qu’elle ne peut intervenir dans l’affaire pour laquelle Darmanin devait aider la plaignante. Une plaignante qui affirme ne pas avoir été en mesure de partir, elle qui était sous « emprise » psychologique de Gérald Darmanin. Un ministre en pleine tourmente, qui a été accusé par une habitante de la ville de Tourcoing, en 2018. Celle-ci affirme que le maire d’alors lui aurait demandé un rapport sexuel en échange d’un peu d’aide afin de trouver un logement social.