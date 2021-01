Le groupe Etat Islamique (EI) a perdu son califat en Iraq et en Syrie, mais il est toujours actif dans la région. Le 30 décembre 2020, veille de la Saint Sylvestre, l’organisation terroriste a revendiqué une attaque contre des militaires à Deir Ezzor (est), une province de la Syrie. L’autobus des soldats est tombé dans une embuscade. Le bilan de l’attaque fait état de 39 militaires tués et une dizaine de blessés. Hier dimanche 03 janvier 2021, une autre attaque perpétrée contre un bus transportant des militaires et « probablement certains de leurs proches », a coûté la vie à quelque neuf personnes dont sept soldats du régime de Damas.

L’EI n’a pas réclamé cette attaque

C’est du moins ce que rapporte l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH). Le bus à bord duquel se trouvait ces infortunés est tombé dans une embuscade sur la route reliant la province de Raqua au nord de la Syrie à Damas la capitale. 2 civils ont également trouvé la mort selon l’OSDH. Quatre autres ont été blessés. Il y a eu au total 16 blessés après l’attaque. De son côté, Sana, l’agence de presse gouvernementale, parle de « neuf civils» tués et quatre autres blessés. L’Etat Islamique n’a pas réclamé cette attaque.

Depuis la chute de son califat en mars 2019, le groupe terroriste tente de prendre le contrôle de l’immense désert de la Badiya. Il mène souvent des attaques meurtrières dans ce territoire désolé qui court de la province centrale de Homs à Deir Ezzor, une ville frontalière de l’Irak. Les soldats du régime syrien livrent régulièrement bataille aux jihadistes ces derniers mois ,dans ce désert. Ils sont aidés par les frappes aériennes des russes qui soutiennent le régime de Damas depuis le début de la guerre en 2011.