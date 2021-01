Les démocrates et une partie des républicains ne digèrent toujours pas l’assaut des pro-Trump contre le Capitole il ya quelques jours. Et ce qui semblait être une menace après des moments de colère semble se transformer en véritable procédure qui va voir le jour contre le président américain Donald Trump.

En tout 5 personnes ont perdu la vie dans les émeutes au Capitole il y a quelques jours. Pour Nancy Pelosi c’est le dérapage de trop. Donald Trump qu’elle qualifie de «menace imminente» contre la démocratie et la Constitution, doit partir. Et elle semble déterminer à cela. Ce n’est pas la première fois qu’une procédure de destitution vise le président républicain. Et même s’il doit partir dans quelques jours, elle ne veut pas le laisser finir son mandat. Pour ce faire, les démocrates souhaitent lancer une procédure pour demander à Mike Pence de démettre Donald Trump. La Chambre va devoir se prononcer sur une résolution visant à formuler la demande au vice-président.

Il lui sera alors demandé de faire recours au 25e amendement de la Constitution qui consiste à constater l’inaptitude de Trump à exercer sa fonction présidentielle. Il disposera ensuite de 24h pour le faire si tel est le cas prévient Mme Pelosi. S’il refuse de le faire, les démocrates iront de l’avant avec la procédure de destitution au niveau des élus. “En protégeant notre Constitution et notre démocratie, nous agirons de toute urgence, car ce président représente une menace imminente pour les deux.” a-t-elle ajouté.

Toutefois il n’est pas sûr que le vice-président accepte de démettre Donald Trump même s’il a pris ses distances après les événements du Capitole. Il a lui-même affirmé vouloir se rendre à l’investiture de Biden alors que Trump a affirmé qu’il ne s’y rendrait pas. Le fossé entre les deux hommes est bien réel, mais il est peu probable que Pence accepte la demande des élus démocrates. Pour rappel, 4 élus républicains ont également appelé Donald Trump à rendre le tablier avant le 20 janvier.