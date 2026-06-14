Mondial 2026 : Thierry Henry clarifie ses propos sur le short nigérian d'IShowSpeed

L’ancien attaquant français Thierry Henry a tenu à mettre les choses au point après qu’une remarque faite en direct sur Fox Sports, en marge du match États-Unis — Paraguay le 13 juin 2026 à Los Angeles, a suscité des réactions au Nigeria.

Lors d’une apparition du YouTubeur américain IShowSpeed sur le plateau de la chaîne, Henry et l’ancien attaquant suédois Zlatan Ibrahimović avaient commenté la tenue du créateur de contenu : un maillot américain associé à un short aux couleurs du Nigeria. Les deux consultants avaient alors attribué cette combinaison à de la malchance, notamment après que les États-Unis avaient encaissé un but durant l’échange.

Un argument vestimentaire, pas national

Interpellé sur ses propos, Henry a précisé que sa remarque ne visait pas le Nigeria en tant que tel. Selon lui, le même commentaire aurait valu pour n’importe quelle autre sélection — française, italienne ou espagnole — portée en dehors de son cadre. Ce qu’il pointait, c’était le fait de briser l’unité d’une tenue en associant des pièces issues de deux équipes différentes, et non une connotation négative attachée au pays. L’ancien international français a également réaffirmé son attachement au Nigeria et le respect qu’il porte à ses habitants.

Un moment viral dans un Mondial riche en coulisses

L’échange avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux, amplifié par la notoriété d’IShowSpeed, dont les apparitions au Mondial 2026 font l’objet d’un suivi massif en ligne. Le YouTubeur, connu pour son soutien affiché à Cristiano Ronaldo, avait également prédit la victoire du Portugal lors de cet échange — prédiction qu’Ibrahimović avait balayée en lui retirant le micro.

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se poursuit jusqu’au 19 juillet. Les États-Unis avaient finalement remporté leur match contre le Paraguay sur le score de 4-1.