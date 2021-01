Suite aux derniers événements qui se sont produits le mercredi 6 janvier au Capitol aux Etats-Unis, la possibilité de démettre Donald Trump de ses fonctions avant le 20 janvier est fortement envisagée. En effet, plusieurs membres de l’administration Trump aurait discuté de cette option au regard du déroulement des événements.

Les appels sur le 25ème amendement

A en croire les informations rapportées par les médias américains, le chef de la diplomatie américaine ainsi que celui du Trésors seraient les principaux porteurs de cette proposition. Le vice-président avait également été appelé à évoquer le 25ème amendement pour le déchoir de son poste. Selon l’argument avancé par les démocrates et les différents auteurs de cet appel, toutes les conditions seraient réunies pour aboutir à cet appel.

Au cas où Mike Pence serait réticent à l’invocation du 25ème amendement, les responsables de la Chambre des Représentants quant à eux ne comptent visiblement laisser aucune chance à l’actuel locataire de la Maison Blanche de s’en tirer tout de même. A la faveur d’une interview qu’elle a accordée à la chaîne de télévision américaine CNN, Katherine Marlea Clark fait remarquer que la question serait débattue lors des toutes prochaines rencontres.

La menace de la Chambre des représentants

«Donald Trump doit être démis de ses fonctions. Et nous allons continuer avec tous les outils dont nous disposons pour nous assurer que cela arrive pour protéger notre démocratie », déclare la représentante démocrate du Massachusetts à la Chambre des représentants des États-Unis. «Si les rapports sont corrects, et Mike Pence ne va pas respecter son serment d’office et destituer le président et aider à protéger notre démocratie, alors nous irons de l’avant avec la destitution pour faire exactement cela », a-t-elle poursuivi.