Il y a moins d’une semaine, le journal Libération faisait des révélations sur la disparition de Diary Sow. Selon ce quotidien, les enquêteurs Français avaient en leur possession des éléments matériels dont des images de vidéosurveillance qui les poussent à envisager sérieusement une fugue. Ils auraient même récolté des indices dans la chambre de l’intéressée et qui portent à croire, qu’elle serait partie avec des effets personnels et des vêtements. La piste de la fugue se confirme de plus en plus depuis quelques jours. En effet, les camarades de la jeune femme, ont confié aux enquêteurs qu’elle ne voulait pas poursuivre les cours à la rentrée. Elle disait vouloir partir, tout en entourant d’un mystère son lieu de destination.

Pour ne pas compromettre l’enquête

Les agents de la Brigade de Répression de la Délinquance à la Personne (BRDP) ne savent pas grand chose des raisons qui ont pu pousser Diary Sow à quitter le prestigieux lycée Louis-le-Grand qu’elle fréquentait. Brillante élève, celle qui a été élue meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 était venue en France pour poursuivre ses études. Elle disparaît à quelques mois seulement des concours d’entrée de plusieurs écoles prestigieuses comme l’école nationale de mines ou l’école polytechnique.

Sa famille a déjà été informée de la situation en fin de semaine dernière. Elle sait que la jeune femme a fugué. Elle a depuis refusé de s’ouvrir à la presse tout comme les camarades de la sénégalaise qui étaient au courant de ses projets de fuite. La Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) a d’ailleurs défendu à ceux-ci de s’épancher dans les médias pour ne pas compromettre l’enquête.