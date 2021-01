L’irruption des partisans de Donald Trump dans le Capitole le mercredi 06 janvier n’a pas seulement été condamnée par les démocrates. Le républicain, Mitt Romney a accusé le chef de la Maison Blanche d’incitation à l’insurrection, avertissant par la même occasion ses collègues du même parti qui soutiennent les allégations de fraudes électorales généralisées du président. « Vous participez à un pari dangereux…On se souviendra de vous pour votre rôle dans cet épisode honteux de l’histoire américaine » leur a t-il lancé. Inutile de rappeler que Mitt Romney n’affectionne pas beaucoup le président américain.

Il a même voté en février 2020 pour sa destitution. Le sénateur n’est pas le seul membre du GOP qui désapprouve le siège du capitole. Plusieurs d’entre eux, ne sont pas d’accord et regrettent leur attitude vis-à-vis du commandant en chef ces dernières années. « Nous aurions dû faire plus pour repousser à la fois sa rhétorique et certaines des choses qu’il a faites sur le plan législatif…L’erreur que nous avons commise est que nous avons toujours pensé qu’il allait s’améliorer. Nous pensions qu’une fois qu’il avait été élu, et qu’une fois qu’il aurait formé son gouvernement, il allait s’améliorer, il serait plus présidentiel » a déclaré un sénateur qui a requis l’anonymat.

” C’est une blessure auto-infligée, ça allait trop loin ”

Lindsay Graham, un autre de ses collègues, très proche de Trump, a reconnu qu’il aurait pu parler d’avantage à son ami au cours de ces quatre dernières années. « J’ai parlé…Tout ce que je peux dire c’est que j’ai partagé mes réflexions avec le président .J’ai parlé quand je pensais que je devrais. Aurais-je pu faire mieux ? Oui » a-t-il reconnu tout en jetant aussi le blâme sur les médias qui aurait aussi leur part de responsabilité dans ce qui se passe.

« Cela me brise le cœur que mon ami, un président important, permette que se produise ce qui s’est passé hier…C’est une blessure auto-infligée, ça allait trop loin » a-t-il par ailleurs regretté . Kevin Cramer , un autre sénateur républicain va mettre en cause la responsabilité de Trump dans les évènements de mercredi dernier. « Je pense que le président a une certaine responsabilité dans la violence et le chaos au Capitole » a-t-il déclaré le jour des émeutes. Il dit avoir haleté en écoutant le discours du numéro 1 américain.