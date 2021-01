Les sanctions continuent de pleuvoir contre le président américain Donald Trump et ses plus proches soutiens. Pour rappel, la violente intrusion des partisans radicaux du président américain continue de faire parler dans le pays. De nombreuses entreprises ont depuis pris des sanctions contre ce dernier et ses plus proches collaborateurs, élus ou non. Mais cette fois-ci, deux banques ont également décidé de rentrer dans la danse.

Deutsche Bank, une des banques occidentales qui continuaient à faire affaire avec Donald Trump a annoncé qu’elle allait y mettre fin à l’avenir. Le président reste devoir 300 millions de dollars à la banque allemande qui va bien évidemment les récupérer avant de couper totalement les ponts. « La violence n’a pas sa place dans notre société et les scènes qui se sont déroulées (mercredi) sont une honte pour la nation toute entière » avait commenté Christiana Riley, la dirigeante de la filiale américaine.

À part la Deutsche Bank, une autre banque qui gère des comptes personnels de Donald Trump a affirmé qu’elle avait débuté la fermeture de ses comptes. Signature Bank qui détient en effet des comptes personnels du président américain à hauteur de 5,3 millions de dollars va les fermer et annonce « ne plus collaborer à l’avenir avec aucun des membres du Congrès ayant voté contre » la certification de Joe Biden. Il y a quelques jours, le réseau social pro-Trump Parler subissait les foudres d’autres compagnies comme Google et Amazon. Une tendance donc qui se poursuit et qui cible désormais le président lui-même.