Le week-end dernier, nous vous informons de la sanction de Google contre le réseau social Pro-Trump Parler. Les récents événements aux USA qui ont conduit à la mort de 5 ans ont poussé les gens du web à prendre des mesures draconiennes peut être un peu excessives. La semaine dernière Twitter a annoncé la fermeture du compte du milliardaire américain encore locataire de la Maison-Blanche jusqu’au 20 Janvier. Mais avant cette annonce, plusieurs réseaux sociaux dont Twitter avait commencé à prendre des mesures contre lui.

Ces mesures selon ce qu’on comprend visent à modérer les contenus violents et les messages incitants à la violence. Parler, le réseau social pro-Trump n’est pas épargné. Après Google, Apple et Amazon ont décidé de serrer la vice également. Et les effets commencent déjà à être visible ce lundi 11 Janvier 2021. En effet, selon plusieurs sources, le réseau social Parler n’est plus accessible depuis les premières heures de ce lundi.

Depuis minuit, le site du réseau social Parler n’est plus disponible. Les utilisateurs du réseau social ne pourra donc plus avoir accès à leurs comptes ni poster des commentaires à partir de ce lundi. Cette remarque intervient après l’annonce d’Amazon, hébergeur du réseau social Pro-Trump, qui a décidé de couper ses relations avec le réseau social. Comme le confirme des outils de vérifications en ligne, Parler n’est plus accessible depuis 00h.