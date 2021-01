Les événements du Capitole laisseront définitivement une tâche indélébile sur le mandat du président américain Donald Trump. Même s’il s’est résolu après cela à reconnaître la victoire de son challenger, les déboires se sont enchaînés pour le leader américain, lâché même par ses plus fidèles alliés républicains. Une situation qui lui a également valu la suspension définitive de ses comptes sur les réseaux sociaux lui coupant l’herbe sous le pied et l’empêchant de communiquer avec ses soutiens.

Lâché également par des banques, la vie d’hommes d’affaires de M. Trump risque d’être compliquée après la Maison-Blanche. Mais c’est aussi sa présence dans les musées qui est remise en cause depuis quelque temps. En octobre dernier déjà, bien avant ces événements, le Musée Tussaud de Berlin avait décidé de placer la statue du président américain dans une benne à ordures, à Londres, il avait été rhabillé en golfeur.

À Paris cette fois-ci, le musée Grévin a opté pour une toute autre méthode. Déboulonner purement et simplement la statue du leader américain des salles et le placer en entrepôt à l’abri des regards. Le directeur a même affirmé à la presse française que cette statue pourrait servir pour Halloween dans le futur. Il faut dire que la statue du leader américain leur a donné du fil à retordre. Les visiteurs dégradant (volontairement) très souvent le monument pendant leur visite.