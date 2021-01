Avant de faire son entrée dans le bureau ovale, Donald Trump avait déjà une renommée d’homme d’affaires à succès. Après 4 ans passés à la Maison Blanche, le milliardaire a quelque peu terni son image dans le monde du business, surtout après les émeutes du Capitole. On lui reproche d’avoir encouragé ce fait insurrectionnel. Le retour à la vie normale risque d’être un peu compliqué pour le 45e président des Etats-Unis parce que le monde des affaires tient coûte que coûte à le punir pour les évènements du 06 janvier. Le milliardaire républicain doit s’attendre à perdre beaucoup d’argent.

Dans le monde du golf par exemple, le Royal and Ancient Golf Club, la structure qui gère ce sport ne veut plus accueillir le British Open dans le complexe Trump Turnberry en Ecosse. Du moins, pour l’instant. « Nous n’y reviendrons pas tant que nous ne serons pas convaincus que l’accent sera mis sur le tournoi, les joueurs et le parcours » a fait savoir l’instance dirigeante du golf mondial qui n’a pas clairement évoqué les raisons politiques comme base de sa décision. Aux Etats-Unis également, Donald Trump est lâché par la Professional Golfers’ Association.

La Deutsche Bank le lâche

Elle a annoncé que son championnat de 2022 ne s’organisera pas à Bedminster dans le New Jersey, où se trouve le Trump National. Le patron de cette organisation a indiqué que la marque de la Professional Golfers’s Association « était en jeu ». En écartant ainsi les deux parcours de golf de M Trump, les deux organisations portent un « coup financier » au milliardaire américain. En effet selon l’expert en marketing sportif Bob Dorfman, « organiser un Majeur génère des revenus significatifs et offre une exposition médiatique importante aux parcours, les rendant plus populaires ». Des acteurs du monde de la banque ne veulent également plus faire affaire avec le 45ème président des Etats-Unis.

C’est le cas de la Deutsche Bank, pourtant fidèle alliée du magnat de l’immobilier depuis tant d’années. Cette annonce faite mardi intervient quelques jours après les propos de Christiana Riley, patronne de la filiale américaine de la structure financière. « C’est un jour sombre pour l’Amérique et sa démocratie. Les scènes qui se sont déroulées sont une honte pour la nation toute entière » a-t-elle déclaré après le siège du Capitole. Signature Bank, une autre banque américaine qui gérait les comptes personnels du chef de la Maison Blanche a annoncé qu’il avait commencé par les fermer.

New York retire la gestion de deux patinoires à la Trump Organization

Elle administrait plus de 5 millions de dollars appartenant au milliardaire républicain. Signature Bank, dira même ne plus vouloir collaborer à l’avenir avec aucun des membres du congrès qui ont voté contre la certification des résultats de la présidentielle de novembre 2020. A New York, ville démocrate, on refuse aussi de faire affaire avec M Trump.

Le maire Bill de Blazio a retiré la gestion du terrain de golf du Bronx et de deux patinoires de Central Park à la Trump Organization. « New York ne fait pas affaire avec des éléments insurrectionnels. Si une entreprise ou la direction d’une entreprise participe à des activités criminelles, nous avons le droit d’y mettre fin » a déclaré Bill De Blasio, adversaire politique de Donald Trump. Ce dernier va perdre les quelque 17 millions de dollars que la gestion de ces installations lui rapportait annuellement.