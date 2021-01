Plusieurs jours après son admission à l’hôpital en soins intensifs, le célèbre producteur de musique Dr Dre y serait toujours. L’information a été révélée par le média américain TMZ. Il précise qu’un nombre non négligeable d’examens continuent d’être réalisé dans le but de comprendre l’origine du mal. Le média précise notamment que les médecins voudraient garder l’artiste américain en observation « au cas où il aurait une nouvelle rupture d’anévrisme ».

La situation sous contrôle selon les médecins

Toutefois, les médecins ont tenu à préciser que la situation sanitaire du rappeur est sous contrôle. Un nouvel accident n’est pas envisageable selon les confidences qui ont été faites par le corps médical. Rappelons que le rappeur a été admis en soins intensifs le 4 janvier dernier suite à une rupture d’anévrisme dont il a été victime.

En pleine période de divorce

Au lendemain de son hospitalisation, le rappeur a tenu à rassurer les uns et les autres par rapport à son état de santé. « Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de mon équipe médicale », avait-il laissé lire sur Instagram. Notons que Dr Dre a eu son malaise alors qu’il était en plein divorce avec son épouse. Cette dernière avait déposé une série de plaintes contre son ex-époux. Elle exigeait également une somme non négligeable comme pension alimentaire.