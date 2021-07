Les consommateurs modérés d’alcools sont autant exposés que ceux qui en sont dépendants. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une étude qui a été publiée dans la revue médicale The Lancet Oncology. Selon l’étude près de dix cancers sont liés à l’augmentation de la consommation de l’alcool. Il s’agit par exemple du cancer de la cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage, côlon rectum, foie et sein chez les femmes.

Plus de 100.000 nouveaux cas de cancer dans le monde

L’étude martèle que ceux qui consomment jusqu’à deux verres d’alcools par jours représentent « plus de 100.000 nouveaux cas de cancer dans le monde» en 2020. «En 2020, les types de cancer avec le plus grand nombre de nouveaux cas associés à la consommation d’alcool étaient le cancer de l’œsophage (190.000 cas), le cancer du foie (155.000 cas) et le cancer du sein chez les femmes (98.000 cas)», a notamment précisé dans un communiqué le Centre international de recherche sur le cancer (Circ).

Une nécessité de sensibiliser?

Pour la Dr Isabelle Soerjomataram qui est l’une des responsables de ce centre, ces chiffres montrent «la nécessité de mettre en œuvre des politiques et des interventions efficaces pour sensibiliser le public au lien entre la consommation d’alcool et le risque de cancer, et pour réduire la consommation globale d’alcool».