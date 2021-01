Le président sénégalais Macky Sall s’est exprimé à l’occasion de la nouvelle année comme le veut la tradition. Occasion pour lui d’aborder plusieurs sujets dont celui de l’éducation sexuelle dans son pays. Pour lui il n’est pas question d’accepter les diktats venus d’ailleurs au mépris de la culture et des valeurs sénégalaises.

« Personne ne pourra changer notre façon de faire dans ce domaine. Nous avons nos valeurs. L’Unesco ne peut pas forcer le Sénégal, les Nations Unies ne peuvent pas. Nous sommes une nation souveraine. J’ai dit à tous nos partenaires qui veulent nous imposer ça de garder leur argent… Si c’est l’Unesco, nous leur demandons de ranger leur dossier et de les ramener d’où ça vient » a déclaré le président sénégalais interrogé sur le sujet.

Ce n’est pas la première fois que le président sénégalais refuse de se plier aux valeurs dites occidentales. Il y a quelques années il s’était exprimé sur la dépénalisation de l’homosexualité. Il avait affirmé que son pays en ferait le choix lorsque le peuple serait prêt. Il a réitéré sa position lors de la visite du premier canadien Justin Trudeau au Sénégal en Février 2020 : « Les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation… Cela n’a rien à voir avec l’homophobie. Ceux qui ont une orientation sexuelle de leur choix ne font pas l’objet d’exclusion… On ne peut pas non plus demander au Sénégal de dire : “Demain, on légalise l’homosexualité, et, demain, c’est la gay parade” … Ça, ce n’est pas possible parce que notre société ne l’accepte pas. La société, elle va évoluer, ça prendra le temps que ça prendra» a affirmé le président sénégalais.