La Chine qui semblait épargnée du nouveau coronavirus depuis maintenant plusieurs mois, a mis deux de ses villes en quarantaine, après avoir découvert plusieurs cas de contamination. En effet, les autorités locales ont fait savoir que les habitants de deux villes situées au sud de Pékin, à savoir : Shijiazhuang et Xingtai, sont confinés et leurs déplacements contrôlés afin de mettre un terme à la propagation de la maladie.

Les écoles ont été fermées

Dans la localité du Xingtai, qui compte plusieurs zones rurales, les autorités ont intimé l’ordre aux habitants de rester dans leurs domiciles pendant une semaine. A Shijiazhuang, les déplacements à partir du métro sont indisponibles, depuis le week-end dernier. Selon les autorités, La gare centrale est bouclée et les principales autoroutes ont été fermées pour « aider à la prévention et au contrôle de l’épidémie ». Par ailleurs, la circulation de Shijiazhuang à Pékin est subordonnée à la présentation d’un certificat de test négatif, datant de moins de trois jours. Toujours dans le but de réduire la propagation du virus, toutes les écoles ont été fermées.

Le nouvel an chinois dans deux mois

Une habitante a confié à un média français que : « pour rentrer chez nous, on doit montrer les codes d’accès et la carte sanitaire. Les visiteurs, quant à eux, doivent se faire contrôler leur température en plus et fournir leur nom et adresse ainsi que le but de leur visite ». Notons que cette hausse des cas de contamination intervient deux mois avant la célébration du nouvel an chinois. Cela a suscité l’inquiétude du vice-ministre chinois de la Commission nationale de santé, Zeng Yixin qui a fait part de ses préoccupations, le samedi 09 janvier dernier, concernant « une augmentation à cette occasion du risque de transmission ».

Pour mémoire, la situation en Chine est moins inquiétante que dans les autres pays. Selon le député-maire de Shijiazhuang, Ma Yuyun, au cours d’une conférence de presse, « sur 1.251.875 personnes testées, seulement 354 sont positives au Covid-19 ».