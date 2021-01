Apple et Facebook sont deux des quatre plus grandes entreprises du monde de l’internet et du monde tout court. Elles se livrent une concurrence et à l’occasion s’envoient quelques piques. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook a par exemple accusé Apple d’induire les utilisateurs en erreur sur ses engagements en matière de confidentialité en n’offrant pas de cryptage de bout en bout par défaut pour iMessage ( service de messagerie instantanée présent sur les différents appareils de la firme de Cupertino).

« Nous avons beaucoup de concurrents qui font des déclarations sur la vie privée qui sont souvent trompeuses…Apple a récemment publié des soi-disant étiquettes nutritionnelles qui se concentraient largement sur les métadonnées collectées par les applications plutôt que sur la confidentialité et la sécurité des messages réels des gens. iMessage stocke par défaut des sauvegardes chiffrées non de bout en bout de vos messages, sauf si vous désactivez iCloud » a accusé Mark Zuckerberg lors d’une prise de parole mercredi dernier. Le patron de Facebook a ensuite vanté les paramètres de confidentialité de WhatsApp.

Le cryptage de bout en bout de WhatsApp le rend « clairement supérieur » à iMessage

A l’en croire, le cryptage de bout en bout de WhatsApp le rend « clairement supérieur » à iMessage, le service de messagerie d’Apple. Zuckerberg a par ailleurs tenus des propos qui tendent à faire croire qu’ Apple à des pratqies anticoncurrentielles. «Nous constatons que l’activité d’Apple dépend de plus en plus de la possibilité de gagner des parts d’applications et de services contre nous et d’autres développeurs. Apple a donc tout intérêt à utiliser sa position dominante sur la plateforme pour interférer avec le fonctionnement de nos applications et autres applications» a-t-il déclaré.

Cela a un impact sur la croissance de millions d’entreprises dans le monde, selon lui. Mark Zuckerberg considère Apple comme l’un des grands concurrents de Facebook. « iMessage est un élément clé de leur écosystème » estime le milliardaire.