El pibe de oro, le gamin en or, avait-il une maison « pleine de trésors » à Cuba ? Mauricio d’Alessandro répond par l’affirmative. Cet avocat argentin, ancien conseil de Diego Maradona révèle sur la chaîne de télévision Eltrece, l’existence de cette propriété méconnue du « Dieu » du football. Selon ses dires, c’est le fils de Fidel Castro qui aurait récemment appelé un ex-avocat de l’argentin Matias Morla pour lui rappeler que le génie de Naples avait une propriété pareille à Cuba. Cette maison lui a été donnée par le ” Lider Maximo” en personne.

« Fidel lui a donné cette maison dans la prairie …Il y a un vieux canero (qui cultive des champs de canne à sucre) qui s’occupe de cette maison. Et il y a beaucoup de trésors de Diego. Dans le grenier de cette maison, il y a des dizaines d’objets. C’est pour faire un musée » raconte Mauricio d’Alessandro. “Il y a des photos et des lettres de dirigeants mondiaux. Maradona se levait et écrivait sur les murs. La maison est intacte et disponible”, a poursuivi l’avocat. Cette résidence « pleine de trésors » qui se trouve à La Havane va sans doute être comptabilisée dans le patrimoine du « Dieu du foot ».

Un patrimoine estimé à 41,2 millions d’euros

La bataille pour l’héritage de Maradona n’a pas encore commencé mais elle ne sera pas une sinécure puisque les héritiers sont nombreux et qu’il n’y a pas de bonnes relations entre les anciennes compagnes de la star. D’Alessandro a par ailleurs indiqué que Matias Morla ignorait l’existence de la maison « pleine de trésors » du champion du monde 1986. Le patrimoine de Maradona est estimé à 41,2 millions d’euros