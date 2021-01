Deux hommes ont été interpellés par la police française, après que les agents aient découverts qu’ils transportaient des explosifs. Les faits se sont déroulés hier vendredi 08 janvier 2020, dans la commune de Belfort. Selon les informations du média français L’Est Républicain, les forces de l’ordre qui ont procédé à l’interpellation étaient sur une autre affaire, quand ils sont, après, tombés sur les deux hommes. Ces derniers sont âgés de 38 et 30 ans.

Ils ont fui pour se réfugier dans un bâtiment

D’après le média, c’était au moment où les policiers venaient dans le quartier des Résidences, qu’ils ont vu ceux-ci (connus des services de justice et de police) ayant une attitude suspecte. C’est cela qui a visiblement poussé les agents à les contrôler. Mais selon le journal, France Bleu, les hommes en question ont fui pour ensuite se réfugier dans un bâtiment se trouvant au 12 rue de Moscou. Les policiers ont finalement découvert des détonateurs et un paquet de TNT, un explosif, transportés dans le sac de l’homme le plus âgé.

Si le service de déminage avait été sollicité, l’évacuation du bâtiment n’a cependant pas été nécessaire. Par ailleurs, les policiers ont utilisé des chiens pour détecter des explosifs, chez eux. Les recherches ont permis aux policiers de saisir au total 200 munitions d’armes à feu, tous de divers calibres. Une enquête a été ouverte par le procureur de Belfort et confiée à la police judiciaire de Besançon.