C’est la spécialité des policiers d’intercepter les voleurs. Mais l’idée d’un policier voleur est plus que surprenante. En France, quatre policiers ont été mis en garde à vue ce mercredi pour avoir été accusés de vol. Il s’agit en effet, des fonctionnaires de la Compagnie de sécurisation et d’intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93). D’après les précisions du parquet, une enquête a été ouverte contre ces quatre policiers « du chef de vol par personne dépositaire de l’autorité publique. » « Leurs gardes à vue ont été levées, la procédure doit être transmise au parquet pour étude, » a ajouté le parquet.

D’après une source proche du dossier, les fonctionnaires ont été soupçonnés d’avoir volé des écouteurs « Airpods » à leur victime au cours d’un contrôle d’identité. L’enquête a été ouverte après que la victime eut signalé le vol sur la plateforme de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). L’enquête concerne une vingtaine de policiers de la même unité.

Des faits connexes

Parmi cet effectif, quatre d’entre eux avaient été mis en examen en juillet dernier pour « faux et usage de faux en écriture ». Un autre est aussi mis en examen pour « violences en réunion par personne dépositaire de l’autorité publique » et « transport et détention non autorisés de stupéfiants ». Ils sont tous placés sous contrôle judiciaire.

Dans la même unité, un autre fonctionnaire, avait été jugé en novembre pour « violences par personne dépositaire de l’autorité publique » et « faux en écriture publique ». Celui-ci avait été incriminé d’avoir tabassé un dealer à Saint-Ouen en août 2019. Les faits du genre se répétaient dans l’unité à tel point que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, avait annoncé son démantèlement partiel.