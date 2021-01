Une femme âgée de 41 ans a tué un homme de 36 ans qui voulait l’escroquer, puis a envoyé son cadavre emballé à son frère. Les faits se sont déroulés le vendredi 22 janvier 2021, dans la maison de l’auteur présumée du meurtre dans la commune de Pré-Saint-Gervais dans le département de la Seine-Saint-Denis. Selon les informations données par le média français Le Parisien, la dépouille de la victime n’a été retrouvée que le mercredi 27 janvier 2021.

Elle semblait ne pas avoir de remords

Après avoir vu le cadavre dans un carton de déménagement, le frère de l’auteur présumée du crime est tombé sous le choc et a immédiatement prévenu les autorités. Selon la journaliste Nathalie Revenu, « l’homme est tombé de sa chaise quand il a ouvert un carton (dans lequel) se trouvait le cadavre soigneusement empaqueté ». Par ailleurs, la femme semblait ne pas avoir de remords après avoir tué l’homme. En effet, elle était avec son frère, au domicile de celui-ci et n’avait pas beaucoup hésité à reconnaître qu’elle était à l’origine du meurtre. Cependant, cette dernière aurait d’importants problèmes psychologiques.

L’homme aurait été menaçant

La victime qui avait conscience de l’état de santé de la femme, voulait profiter de la situation. Les deux personnes se connaissaient, et l’homme était déjà venu la voir pour essayer de lui escroquer de l’argent. Une source a confié au Parisien que la femme « avait même déjà déposé plainte contre lui ». Avant le tragique évènement, l’homme aurait été menaçant envers elle et aurait essayé de l’étrangler. Mais, elle ne s’est pas laissée faire et aurait fait usage d’une bombe lacrymogène, donnant un violent coup à son agresseur.

Celui-ci s’est écroulé et a rendu l’âme. En outre, une enquête a été ouverte et les forces de l’ordre devront déterminer si les propos de la femme correspondent avec l’autopsie, qui avait été déjà ordonnée.