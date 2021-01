Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi au jeudi dernier en France dans la commune d’Asnières-sur-Seine. Tout avait commencé vers 00h quand la victime a été réveillée par son alarme, signe que quelque chose d’anormale se passait dans la maison. Un inconnu venait en effet, de pénétrer la maison par la petite porte. Le nonagénaire sort alors de sa chambre pour aller s’enquérir de ce qui se passait. Aurait-il dû rester dans sa chambre, il tombe malheureusement sur deux hommes bien armés et encagoulés.

Ils se sont alors saisis de lui et l’obligeant à les conduire dans la chambre. Une fois dans la chambre, le vieil homme a été ligoté et passé à tabac par les malfaiteurs. Ils se sont ensuite intéressés à son coffre-fort qu’ils ont réussi à desseller. En dépit de son poids imposant, les délinquants ont réussi à traîner dehors le coffre avant de l’embarquer dans le véhicule de la victime, une Peugeot 207. Ils se sont ensuite enfuis avec le véhicule.

Une enquête en cours

Après avoir réussi à se débarrasser de ses attaches, la victime a alerté les forces de l’ordre bien étant sous le choc et légèrement blessée. Selon ses dires, il se trouvait dans le coffre de l’argent liquide et des objets précieux dont la valeur totale est estimée à près de 50.000 euros. S’étant rendus sur place, les forces de l’ordre ont pu constater les faits. Les malfaiteurs sont toujours en cavale avec le véhicule et le coffre. Une enquête a été ouverte et confiée au Service régional de police judiciaire des Hauts-de-Seine.