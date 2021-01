Le thème de l’immigration cristallise les opinions en France, y compris même en cette période de pandémie. À Bordeaux, le parti d’extrême-droite, le Rassemblement national a décidé de manifester contre les lois nationales d’accueil des immigrants dans le pays. Quelques dizaines de personnes se sont ainsi rassemblées devant la préfecture de la ville avec des banderoles pour contester le plan national d’accueil des migrants et réfugiés.

“L’Ile de France est saturée et cela va lourdement impacter la Région Nouvelle-Aquitaine… Pour l’Aquitaine on va passer de 400 demandeurs d’asile par mois à près d’un millier. Tout cela sans concertation, on consulte sur tout dans ce pays jamais sur l’immigration… Ce n’est pas une question de haine ou de racisme, mais l’immigration pose problème dans ce pays” a justifié Edwige Diaz, responsable Gironde du Rassemblement National. Le parti compte bien faire (comme d’habitude) du thème de l’immigration les principaux arguments des campagnes électorales à venir.