Il est imprudent de mettre de l’alcool à brûler dans un four. Une femme enceinte de 6 mois l’a appris à ses dépens à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne . L’infortunée voulait faire un barbecue dans son four avec du charbon et cet alcool. Selon les explications des sapeurs-pompiers venus sur les lieux de l’accident, l’alcool à brûler placé dans un milieu confiné comme un four crée une boule de feu dès que l’énergie d’activation arrive. L’alcool en question étant un « liquide extrêmement volatil ». L’accident s’est produit le vendredi 22 janvier dernier dans un logement social au 27 avenue Lucien-Français.

Son pronostic vital est engagé

La femme enceinte a été brûlée sur l’ensemble de son corps quand l’explosion s’est produite. Il n’y a cependant pas eu d’incendie. Admise à l’hôpital Saint-Louis dans le Xe arrondissement de Paris, le pronostic vital de l’accidentée est engagé. Elle est donc entre la vie et la mort. Son beau-frère a également été atteint par la boule de feu. Mais il s’en sort plutôt bien.

L’homme présente juste des brûlures au niveau des mollets et des mains. Il a été admis à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ce sont les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux qui ont transporté les deux victimes dans les centres hospitaliers. Ils appartenaient à la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).