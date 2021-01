C’est une nouvelle reconnaissance du sérieux des mesures mises en place contre le coronavirus pour certains pays dans le monde. L’institut Lowy, un think tank indépendant basé à Sydney en Australie a rendu public un classement mondial puis par continent des pays gérant au mieux la pandémie du coronavirus. Le Rwanda arrive en tête en Afrique et en 6ème position dans le monde avec un total de 183 décès depuis le début de la crise sanitaire.

Au total la gestion de 98 pays (dans le monde) ont été comparés par le think tank. Au total, Kigali a effectué 853 238 tests, pour 14 529 cas décelés et 1,3% de décès (183). Plusieurs données ont été prises en compte par les responsables du think tank pour effectuer leur classement. Parmi celles-ci, le nombre de cas, de décès et de tests effectués par les autorités des différends pays.

D’autres pays africains ont obtenu une place dans ce classement. Parmi ceux-ci, le Sénégal est classé 36ème au monde, le Zimbabwe 38ème, le Ghana 41ème sur un total de 98 pays évalués.