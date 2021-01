Ennemis depuis plus de 40 ans, la tension entre Téhéran et Washington s’est ravivée ces dernières années principalement depuis le 15 avril dernier après l’incident dans les eaux du Golfe entre des bâtiments de l’US Navy et des patrouilleurs des forces navales des Gardiens de la Révolution. Depuis lors, le président sortant américain Donald Trump avait menacé à plusieurs reprises de frapper le République islamique.

Dans l’intention de riposter à d’éventuels tirs de missiles américains, les forces navales iraniennes d’après l’agence Mehr, ont entamé des exercices de prévision dans le Golfe d’Oman. D’après l’agence, ces manœuvres vont durer deux jours. Ces exercices interviennent après que les Gardiens de la révolution islamique eut annoncé avoir mis en service une base souterraine de missiles sur les côtes du golfe Persique.

Prendre des mesures contre l’Iran

Tout récemment le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, avait incriminé le président américain Donald Trump de chercher des prétextes pour déclencher une guerre avant de faire dans les prochains jours ses valises pour partir de la Maison Blanche. Egalement, le New York Times avait rapporté dans ses colonnes en novembre dernier que Trump avait demandé à ses principaux conseillers s’il y avait des possibilités pour « prendre des mesures » contre le principal site nucléaire iranien dans les semaines suivantes. Les concernés avaient toutefois persuadé le président de ne pas lancer une attaque.