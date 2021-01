A Allou Kagne, région recouverte d’arbres et surplombée de plateaux située entre Dakar et Thiès, les populations s’inquiètent du manège d’un hélicoptère. L’appareil a été souvent vu dans les airs, déversant des mouches. Il se livre à cet exercice tous les mercredis à 10 heures , heure sénégalaise, dans le village de Sën Wolof, plus précisément.

Une épidémie de grippe aviaire dans la région

Selon Clédor Sène qui s’est rendu dans la région, il est fort possible que cet hélicoptère transportant des mouches provienne de la base militaire française qui se trouve à quelques encablures de l’aéroport de Diass situé à 47 kilomètres au sud-est de Dakar. Les témoignages recueillis par Clédor Sène indiquent que les mouches en question sont transportées par l’hélicoptère dans des boîtes.

Arrivé donc à hauteur de cette grande zone recouverte d’arbres et surplombée de plateaux, l’hélicoptère les déverse dans la nature. Les faits sont d’autant plus inquiétants puisqu’il y a eu une épidémie de grippe aviaire dans la région.