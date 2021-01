L’administration Biden a l’intention de revoir les sanctions appliquées par son prédécesseur en ce qui concerne le géant chinois des télécommunications, Huawei. En effet, Gina Raimondo, gouverneure du Rhode Island, nommée par l’actuel locataire de la Maison Blanche à la tête du département américain du commerce a fait part de sa volonté de revoir ces mesures.

La ministre veut consulter le Sénat et l’industrie

Au cours d’une audition au Sénat, elle a d’abord fait savoir qu’elle userait de tous les moyens en sa disposition pour protéger les Américains et les réseaux des Etats-Unis contre les formes d’interférences. S’agissant de la politique adoptée par l’administration Trump vis-à-vis de Huawei, la ministre a indiqué vouloir la revoir, tout en consultant le Sénat et l’industrie, « et évaluer ce qui est le mieux pour la sécurité nationale et économique américaine ». Cela veut donc signifier qu’il pourrait avoir plusieurs changements concernant les sanctions à appliquer à l’encontre de Huawei.

Pas d’équipements américains sur les réseaux américains

Notons que même si les administrations Biden et Trump ont de nombreux points de désaccords, le dossier de la Chine est presqu’une exception. La nouvelle administration américaine ne souhaite pas avoir des équipements américains sur les réseaux américains. Au cours d’un point de presse, la porte-parole de la Maison Blanche a laissé entendre que : « les équipements de télécommunications produits par des fournisseurs non fiables, dont Huawei, sont une menace pour la sécurité des États-Unis et de nos alliés ».