En Iran, un chef religieux ultraconservateur est décédé vendredi dernier, à l’âge de 85 ans. Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, proche de l’ayatollah Khamenei, a trouvé la mort alors qu’il était hospitalisé depuis quelques jours pour une maladie digestive. Une information confirmée par l’agence officielle proche du régime, Irna.

Dans un communiqué de presse, le bureau du défunt a expliqué il y a quelques jours que ce religieux était pris en charge par les médecins d’un hôpital de Téhéran pour des troubles liés à une maladie digestive. Respecté, Mohammad Taghi Mesbah Yazdi était un haut dignitaire du régime et une véritable figure de l’Islam en Iran. Ce dernier était connu pour ses positions très dures, notamment, à l’encontre de l’égalité des sexes, du féminisme ou des tensions domestiques entre les femmes et les hommes.

Un religieux ultraconservateur décède en Iran

Ancien chef de l’Institut de recherche et d’éducation de l’imam Khomeini, mais également membre de l’Assemblée des experts, chargé de surveiller et nommer le guide suprême. Ce dernier a été chahuté en 2016 à l’occasion de la montée des envies réformistes et modérées en Iran, allant jusqu’à être exclu de l’Assemblée. Il reprend son siège en tant qu’expert, deux années plus tard, en 2018.

Proche de Khamenei et Ahmadinejad

Hassan Rohani, l’actuel président iranien ainsi que Mohammad-Bagher Ghalibaf, président du Parlement, ont tous deux tenu à présenter leurs sincères condoléances aux membres de la famille de cet ancien chef religieux. Connu pour ses positions très rigoristes, ce dernier était également un fervent soutien de Mahmoud Ahmadinejad, l’ancien président iranien, membres des Gardiens de la Révolution.