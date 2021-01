Le 24 octobre 2020, l’homme d’affaires le plus puissant de la Chine, Jack Ma avait tenu un discours particulièrement critique à l’égard du régime chinois. Un discours qui depuis lors, est à l’origine de tous ses ennuis. Depuis cette date, le créateur du site d’e-commerce Alibaba et 25e homme le plus riche du monde, selon le classement de Bloomberg n’a plus fait d’apparition publique. C’est le Financial Times qui a rendu publique l’information.

Après la sortie de l’homme d’affaire, dans laquelle il invitait à une réforme du système financier chinois, plusieurs décisions étaient prises à l’encontre de ses entreprises. Il avait été convoqué par les autorités et a ensuite écopé d’une sanction financière. Les autorités avaient suspendu l’entrée en Bourse d’Ant, la banque en ligne d’Alibaba. Cette suspension de l’opération aurait permis de lever au moins 35 milliards de dollars sur les marchés financiers qui a fait plonger l’action d’Alibaba en Bourse.

Soupçonné de pratiques monopolistiques

La veille de la nativité, Pékin avait également annoncé l’ouverture d’une enquête contre le groupe en le soupçonnant de « pratiques monopolistiques ». Durant toute cette période où ses entreprises ont été en situation, le self-made-man de 56 ans, d’après le média financier londonien n’a toujours pas donné de nouvelles.

Au cours de la finale de l’émission Africa’s Business Heroes en novembre dernier, Jack Ma devrait être présent dans le jury, toutefois, il avait été remplacé par Lucy Peng, une cadre haut placée du groupe Alibaba. D’après un porte-parole du groupe, son absence était due à un problème d’emploi du temps. Selon les précisions du Financial Times, le dernier tweet de Jack Ma date du 10 octobre 2020.