Le régime nord-coréen de Kim Jing-Un a dévoilé un nouveau type de missile balistique. D’après plusieurs experts, il n’a jamais été vu autrefois. La nouvelle arme de la Corée du Nord a été dévoilée au cours d’un défilé organisé le jeudi 14 janvier 2021, et a été qualifiée par les médias du pays « d’arme la plus puissante au monde ». Par ailleurs, plusieurs points d’ombre se situent autour de la nouvelle arme, et aucun expert n’est en mesure d’affirmer si le missile balistique a été testé au pas.

« Le missile balistique à lancement par sous-marin »

Les médias nord-coréens n’ont cependant pas manqué de lancer un avertissement à l’encontre de leurs ennemis. « L’arme la plus puissante du monde, le missile balistique à lancement par sous-marin, a été exposée sur la place, démontrant la puissance des forces armées révolutionnaires » ont-ils indiqué. Le dévoilement de cette nouvelle arme militaire a ensuite été suivi d’une réunion à laquelle était présent le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un et plusieurs membres de son Etat-major. Au cours de cette réunion, les Etats-Unis ont été présentés comme « le plus grand ennemi » de la Corée du Nord.

Le pays avait dévoilé un autre missile balistique

Le média américain CNN a, en outre, apporté une précision quant à cette nouvelle arme dévoilée par la Corée du Nord. Ainsi, il a fait savoir qu‘il ne s’agit pas là de l’arme la plus importante de Pyongyang. En effet, le pays avait autrefois dévoilé, au cours d’un défilé militaire, un imposant missile balistique intercontinental capable de porter une ogive nucléaire et qui peut toucher n’importe quel lieu aux Etats-Unis. Pour rappel, le dévoilement de cette nouvelle arme de la Corée du Nord intervient à quelques jours de l’investiture du président américain élu, Joe Biden. Ce dernier avait été qualifié par la Corée du Nord, de « chien enragé » qu’il faudrait battre « à mort » .