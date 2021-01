Il y a quelques jours, le réseau social Parler était mis hors de service après qu’AWS, Amazon Web Services ait décidé de couper l’accès au réseau, à ses serveurs. Face à cette décision, le fondateur de Parler a décidé de réagir et a confirmé qu’une plainte a été déposée à l’encontre de la firme de Jeff Bezos.

Dans les faits, Parler accuse ouvertement AWS d’avoir favorisé le piratage ainsi que le vol de données des utilisateurs du réseau en laissant ouvert Amazon Route 53, le système de noms de domaine. De fait, les pirates ont réussi à avoir accès aux centres de sauvegardes de données de Parler et ont pu récupérer messages, adresses et autres informations.

Parler accuse Amazon d’avoir laissé faire

Selon Parler, les dernières attaques subies par l’entreprise ont été 250 fois plus importantes et ont duré de 12 à 14 fois plus longtemps que les attaques plus classiques. Une attaque qui a précipité la fin du réseau alors qu’Amazon avait d’ores et déjà confirmé vouloir suspendre l’hébergement de la plateforme.

Un réseau prisé des conservateurs

Depuis le 11 janvier dernier, Parler, réseau social prisé des conservateurs, est hors de service. Les appels à la violence du président Trump, notamment au cours des événements du 6 janvier dernier, au Capitole, auront eu raison de ce réseau. Une plateforme vite devenue le refuge des conservateurs après que Trump eut été suspendu de Facebook et Twitter.