Galaxy Z Fold 8 Wide et iPhone Fold : ce que les fuites révèlent sur les deux stars de 2026

Samsung et Apple s’apprêtent à lancer leurs pliables phares à quelques semaines d’intervalle. Le Galaxy Z Fold 8 Wide doit être dévoilé le 22 juillet 2026 à Londres lors du Galaxy Unpacked, tandis que l’iPhone Fold — nom de travail non encore confirmé par Apple — est attendu en septembre, aux côtés de la gamme iPhone 18.

Depuis le lancement du premier Galaxy Fold en 2019, Samsung occupe une position dominante sur le marché des smartphones pliables. Le constructeur sud-coréen a imposé le format livre comme référence, au point que la quasi-totalité des acteurs qui ont suivi — Huawei, Oppo, Honor, puis Google avec sa série Pixel Fold à partir de 2023 — ont repris ce même gabarit en cherchant à l’affiner. Samsung reste le leader en volume, mais la pression s’est intensifiée, notamment du côté des fabricants chinois qui ont comblé une partie de l’écart en matière de finesse et de ratio d’écran. C’est dans ce marché déjà structuré qu’Apple fait son entrée.

Deux appareils, deux stratégies de lancement

Le Galaxy Z Fold 8 Wide constitue une rupture dans la gamme Samsung. Contrairement aux précédents modèles Z Fold, dont le rapport d’aspect quasi carré limitait l’usage en mode tablette, ce nouveau modèle adopterait un écran intérieur de 7,6 pouces en format 4:3, selon des informations publiées par le site spécialisé SamMobile. Une fuite technique relayée début juin 2026 par NotebookCheck précise un poids de 201 grammes, une épaisseur de 4,5 mm déplié, une batterie de 4 800 mAh avec charge filaire 45W, et un double capteur arrière de 50 mégapixels. Samsung serait également parvenu à réduire significativement le pli visible sur l’écran intérieur, défaut récurrent de la catégorie depuis ses débuts.

L’iPhone Fold suivrait une architecture comparable : écran intérieur de 7,7 à 7,8 pouces en 4:3, écran de couverture entre 5,3 et 5,5 pouces, selon les analyses de l’analyste Samik Chatterjee de JPMorgan et les rapports de Bloomberg. Le choix du format 4:3 par Apple n’est pas anodin — il correspond à celui de l’iPad, ce qui faciliterait l’adaptation des applications existantes à l’écran déplié.

Des compromis techniques assumés, un positionnement tarifaire inédit

L’iPhone Fold ne disposerait que de deux objectifs arrière — grand-angle et ultra grand-angle — sans téléobjectif, faute d’espace dans le châssis. Face ID serait abandonné au profit de Touch ID, selon des informations rapportées par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg en mars 2026. Ces arbitrages traduisent les contraintes d’un premier modèle dont Apple a, selon plusieurs sources dans la chaîne d’approvisionnement taïwanaise citées par DigiTimes, repoussé la production de masse de juin à août 2026.

Le prix constitue l’autre variable déterminante. Le Galaxy Z Fold 8 Wide devrait être proposé à un tarif proche ou légèrement inférieur au Z Fold 8 standard, dont le prix de base est estimé à 1 999 dollars. L’iPhone Fold, lui, serait lancé à partir de 1 999 dollars selon JPMorgan, avec des configurations supérieures pouvant dépasser 2 500 dollars d’après l’analyste Ming-Chi Kuo. Le cabinet IDC anticipe qu’Apple pourrait s’accaparer plus de 34 % de la valeur totale du marché des pliables dès sa première année de commercialisation, à un prix moyen estimé à 2 400 dollars.

Samsung tiendra son Galaxy Unpacked à Londres le 22 juillet 2026, avec une disponibilité commerciale attendue début août. Apple devrait présenter l’iPhone Fold lors de sa keynote de rentrée en septembre, pour une mise en vente dont la date exacte reste à confirmer.