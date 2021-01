Dans moins de deux mois, les élections législatives seront organisées en Côte d’Ivoire, quatre mois après la présidentielle où Alassane Ouattara a été élu pour un troisième mandat jugé anticonstitutionnel par l’opposition. Pour cette législative, la coalition de l’opposition a annoncé sa participation en faisant bloc contre le parti au pouvoir, le RHDP. Toutefois certains partis dont le GPS de Guillaume Soro, ont refusé de se joindre à l’opposition. Il s’agit notamment du PIT, l’USD, le RPCI, le PCRCI, le LC, de même que les plateformes GPS et le FDC.

Selon les leaders de ces partis, l’attitude des ténors de l’opposition qui ont décidé de prendre part aux élections, est surprenante et contraire à la position offensive et combattante que l’opposition avait décidé d’adopter de commun accord avec le peuple ivoirien contre Alassane Ouattara. « Ces faits fragilisent l’opposition, portent également atteinte à son unité et à sa cohésion et nuisent gravement à la crédibilité des leaders politiques… nous réaffirmons hier, aujourd’hui et demain, que la seule ligne politique qui vaille, est celle de rester conforme à nos engagements antérieurs arrêtés d’un commun accord », ont-ils déclaré.

Une énième mascarade électorale

« Aussi, déclarons-nous ne pas être concernés par ces élections législatives, d’avance faussées, imposées par Alassane Ouattara. Ces élections se présentent comme une énième mascarade électorale, qui vise à offrir une présidence à vie à Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire, » ont-ils poursuivi. Guillaume Soro et ses partisans du Rassemblement des Générations et peuples solidaires (R-GPS) ont décidé particulièrement de ne pas prendre part à ces élections puisque d’après eux, les conditions devant garantir la crédibilité des législatives, ne sont pas encore réunies.

On ne va pas en “guerre” pour essayer de gagner

« Pour le R-GPS, la question des législatives n’est pas une priorité. On ne va pas en “guerre” pour essayer de gagner », a déclaré Hervé Coulibaly, secrétaire général du R-GPS lors d’une conférence de presse ce mercredi 13 janvier 2021. D’après ce dernier, la priorité du R-GPS pour l’heure, est la mise en place d’une organisation capable d’offrir une alternative politique viable au « vaillant peuple de Côte d’Ivoire ». « C’est la préoccupation majeure du R-GPS et sûrement celle de l’ensemble de la galaxie soroïste », a-t-il ajouté.