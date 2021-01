Eminem n’a pas apprécié que Snoop Dogg l’éjecte de son classement des 10 meilleurs rappeurs américains. Il le lui a fait savoir en le rabaissant dans le titre “Zeus”, issu de son dernier album “Music to be Murdered By”. « La dernière chose dont j’ai besoin, c’est que Snoop m’en mette une/Mec, dog, t’étais un Dieu pour moi/Mec, pas vraiment/J’ai épelé Dieu à l’envers [Dog, God]» avait lâché l’interprète de « Not Afraid ».

Comme pour mettre fin au clash

Snoop Dogg a dans un premier temps annoncé qu’il préparait une réplique musicale à Slim Shady. Mais il changera d’avis. C’est du moins, ce qu’on retient de cette réponse du rappeur à l’un de ses fans sur Instagram. En effet, le fan avait publié une photo de Snoop Dogg et d’Eminem côte à côte avec la phrase : « Je me demande ce qui a changé… ». Contre toute attente, l’interprète de “No Limit Top Dogg” a laissé en commentaire : « Rien, on est ok ». Comme pour mettre fin au clash.

Snoop Doog ne veut apparemment pas se lancer dans des beefs (terme propre au rap qui veut dire chercher des noises à quelqu’un) en ce début d’année 2021. Rappelons qu’Eminem et le rappeur de la côte ouest des Etats- Unis, sont produits par Dr Dre.