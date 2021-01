Avez-vous déjà entendu parlé des Sociétés civiles de placement immobilier? Une SCPI est un fonds immobilier composé de plusieurs avoirs qui peuvent générer des ressources après une location (par exemple des entrepôts, des commerces ou des bureaux) dans lequel un individu peut investir. En termes plus simples, cela équivaut à acquérir des parts d’une entreprise dont l’objectif est d’acquérir et de gérer des biens immobiliers qui seront loués. L’épargnant sera donc propriétaire des biens au même titre que les autres investisseurs. Tous les épargnants perçoivent une partie des loyers. S’engager à investir dans les SCPI peut s’avérer intéressant en ce sens que les ressources générées élargissent le patrimoine de l’épargnant dans des avoirs immobiliers.

Tout le monde sait bien que miser sur l’immobilier est un investissement rentable dans la durée. Malgré que l’année écoulée a été difficile pour de nombreux secteurs, les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont fait un carton en proposant des services en ligne et des outils faciles d’utilisation pour souscrire à ce genre de service. En France, la SCPI Epargne Pierre (5,85% /an) fait partie des meilleurs structures qui opèrent dans le milieu. Pour garantir la transparence concernant l’investissement dans les SCPI, l’AMF (Autorité des marchés financiers) joue le rôle de régulateur.

2020 : une année difficile mais pas mal pour les SCPI

Après l’apparition de la Covid-19 en Chine, le monde a fait face à une crise qui a eu de sérieux impacts sur les entreprises dans le monde entier. De nombreuses activités ont connus un arrêt brusque et des salariés se sont retrouvés sans revenus du jour au lendemain. Face à cette crise, de nouveaux services ont vu le jour et le télétravail et les services en lignes ont explosé dans un contexte où la plupart des pays du monde ont pris des mesures drastiques pour freiner la propagation du virus. Bien que l’année a été très dure pour plusieurs entrepreneurs indépendants et chefs d’entreprises, les sociétés civiles de placement immobilier connues sous le sigle SCPI n’ont pas été pour autant impactées par la crise sanitaire. Des chiffres de l’année 2020 provenant de sources dignes de foi montrent que les SCPI diversifiées ont tenu bon au cours de l’année écoulée.

Comment identifier les meilleurs Sociétés civiles de placement immobilier ?

Décider d’investir dans une Société civile de placement immobilier (SCPI) est une chose, mais choisir la bonne pour être sûr d’avoir un bon rendement en est une autre. A l’heure actuelle, de nombreux acteurs interviennent dans le marché des Sociétés civiles de placement immobilier. Avec plus de 180 Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), ce serait pas moins de 30 milliards de biens que les acteurs de ce marché se partagent. Des spécialistes du domaine font noter qu’il est difficile d’avoir une réponse toute faite à la question « comment identifier les meilleures SCPI ». Néanmoins, comme vous pouvez l’imaginer, faire le bon choix en adéquation avec les objectifs de l’épargnant doit reposer sur des indicateurs. Parmi ces indicateurs figurent le type d’actifs possédés, le potentiel de valorisation, la taille et la mutualisation du parc, le taux d’occupation financier pour ne citer que ceux-là. S’il vous prend d’investir dans le domaine, ne manquez pas de contacter un expert pour bénéficier d’outils et de conseils qui vont vous permettre d’atteindre vos objectifs.