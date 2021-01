En décembre 2010 a démarré dans le monde arabe une vague de protestation baptisée « Printemps arabe » qui a conduit à la chute de plusieurs dictatures au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les jeunes voulaient un peu plus de libertés. Toutefois, à la chute des dictateurs, les populations ne s’étaient pas encore véritablement préparées pour un renouveau, c’est le chaos et la désillusion qui se sont encore rapidement installés. Dix ans après le début de ces vagues de manifestations, Alain Juppé, nommé en février 2011 ministre des Affaires étrangères par Nicolas Sarkozy a peint le tableau en noir.

Dans une interview accordée à Le Parisien, l’ex-chef de la diplomatie française, a estimé à propos du chaos que « c’est encore le cas aujourd’hui. » Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est en proie à une guerre civile entre autorités rivales dans l’Est et l’Ouest, chacune soutenue par des puissances internationales. D’après Alain Juppé, le régime de Mouammar Kadhafi était le pire des régimes d’alors.

“C’était le régime le plus répressif”

« C’était le régime le plus répressif, le plus sanglant, la quintessence de la dictature, soutenant le terrorisme. Tout a joué, les appels au secours de la population de Benghazi, nos contacts avec le conseil national de transition libyenne, nos informations selon lesquelles les chars de Kadhafi n’étaient qu’à quelques heures d’un massacre…, » a déclaré M. Juppé. Aujourd’hui, celui qui avait œuvré pour une intervention militaire en Libye, fait le bilan d’un fiasco total.

Un fiasco total

Quand « je regarde la situation aujourd’hui, je constate que le fiasco est total : aucun des objectifs que nous avions fixés, favoriser les libertés, créer un partenariat économique et social plus efficace, n’a été atteint, » a-t-il reconnu. Reconnaissant une part de responsabilité dans cette situation, l’ex-ministre a estimé qu’il aurait pu mieux faire en accompagnant les responsables du Conseil national de transition sur la voie de la démocratie, au lieu de les laisser s’engager dans ce qu’ils « ignoraient totalement. » « Je ne suis pas sûr que les peuples de la région soient plus heureux aujourd’hui qu’en 2011 » a-t-il supposé.