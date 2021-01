Dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, le gouvernement nigérian compte visiblement renforcer le matériel de l’armée. Selon une annonce qui a été faite sur le réseau social de l’oiseau bleu par l’assistant spécial du président du Sénat sur les nouveaux médias, Abubakar Sidiq Usman, au total 52 Ezugwu ont été commandés par les autorités nigérianes. Il s’agit en réalité d’un véhicule qui sera fabriqué sur le territoire nigérian.

Protéger des embuscades et des engins explosifs

Sa spécialité est qu’il sert à protéger contre les embuscades et les mines (MRAP). En effet, cette commande pourrait permettre de faire face aux divers assauts qui sont souvent lancés contre l’armée nigériane par les terroristes de Boko Haram et de l’ISWAP dans le nord-est du pays. Ezugwu aurait comme spécialité, la résistance aux engins explosifs. Le nom qui lui a été donné est en relation avec le général de division Victor Ezugwu.

Le nom du général Victor Ezugwu

Pour ses bons et loyaux services rendus à la nation nigériane par la lutte qu’il a menée contre le groupe terroriste Boko Haram, il a été récompensé la désignation de l’engin par son nom. Il avait occupé à partir de 2018, la tête de la Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON), société d’État gérée par les forces armées nigérianes et responsable de la production d’équipements de défense et de produits.