Marielle de Sarnez, la toute première ministre des affaires européennes du président français est décédée hier mercredi 13 janvier 2021. Sur twitter, Emmanuel Macron a salué la mémoire d’ « une artisane du centre , passionnée de, l’Europe ». « La France perd une responsable politique de grand talent. Nous perdons une amie » a aussi écrit le locataire de l’Elysée. Marielle de Sarnez avait été députée européenne de 1999 à 2017. Elle s’est éteinte à l’âge de 69 ans , emportée par une leucémie. Outre Macron, les ministres du gouvernement, à commencer par le premier d’entre eux, ont rendu hommage à la députée du Modem.

Une femme “de tête et de cœur“

Pour Jean Castex, la disparue avait une « certaines idée de l’Europe » : « Ses combats resteront plus que jamais les nôtres ». Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie va quant à lui, saluer une « militante de la construction européenne », « une femme de tête et de cœur ». Du côté de l’Assemblée nationale française, l’ensemble des partis représentés rendent hommage à Marielle de Sarnez. Pour Marine Le Pen, leader du Rassemblement National, la centriste était une « présidente de commission investie respectueuse et attentive à tous les députés » . le président du parlement Richard Ferrand dira que l’Assemblée nationale française perdait une « de ses membres éminentes, et la diplomatie parlementaire, une grande représentante ».

Jean-Luc Melenchon, le président de la France Insoumise a reconnu le mérite « d’une adversaire exemplaire de loyauté, de respect des autres et de créativité ». Le service du pays, perd selon lui, « une utile influence secrète ». Le député Les Républicains Fabien di Filippo a le souvenir d’une femme « toujours d’une grande élégance, dans ses attitudes, dans la commission qu’elle présidait ».

“Mercredi 13 janvier 2021. Voici le jour en trop“

Valérie Rabault, présidente du groupe PS (Parti Socialiste) au parlement a parlé «d’une voix passionnée par l’Europe et l’international ». François Bayrou, le président du Modem très touché par la disparition de sa compagne de lutte écrira après avoir appris la nouvelle : « Mercredi 13 janvier 2021. Voici le jour en trop…Notre chagrin est immense ». Il saluera par la suite une femme « si talentueuse et si courageuse ».