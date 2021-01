Qui est le meilleur buteur de tous les temps ? Cette question polémique suscite bien des passions en Europe et au Brésil. Personne ne s’accorde sur une réponse. Le Roi Pelé pense que ce n’est personne d’autre que lui. Certains décomptes sifflent quant à eux, le nom de Josef Bican. Si Pelé estime donc qu’il est le meilleur articifier de tous les temps, Cristiano Ronaldo est donc bien loin de lui. et pourtant plusieurs statistiques affirment qu’il l’a détrôné en marquant son 758ème but récemment. La Rec Sport Soccer Statistics Fondation (RSSSF) n’est pas du même avis. Selon elle, le brésilien a marqué en matchs officiels 767 buts au lieu de 157.

Il faut dire que Pelé n’a pas fait dans la dentelle pour rappeler à tous le monde qui est Roi. Dans un post Instagram aux allures de “Biographie”, l’octogénaire a revendiqué un total de 1.283 buts en carrière. Il semble avoir compté ses réalisations en matchs d’exhibition. C’est donc clair pour le brésilien, il reste le meilleur buteur de tous les temps. Un titre que pourrait bien lui contester l’austro-tchécoslovaque Josef Bican. Selon les statistiques, cet ancien joueur du Slavia Prague a planté 805 buts en matchs officiels au cours de sa carrière.

Pelé connaissait-il Josef Bican?

Si on devait ajouter les matchs amicaux, le sportif mort en 2001 serait auteur de 1 468 buts selon le décompte de la RSSSF. Interrogé par les journalistes avant son décès, il dira avoir marqué 5 mille buts. « Qui m’aurait cru si j’avais dit que j’avais marqué cinq fois plus de buts que Pelé » avait-il laissé entendre. Personne ne l’aurait effectivement cru. Elle est lointaine l’époque où il dit avoir planté tous ces buts. Rappelons que Josef Bican a joué dans les années 30-40.