Après le communiqué final de la 2è session ordinaire de l’année pastorale de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB), l’Evêque d’Abomey, Monseigneur Eugène Cyrille Houndékon a animé une conférence de presse ce vendredi 22 janvier 2021 au siège de la CEB à Cotonou. Au cours de cette conférence de presse, l’Evêque est revenu sur le retour au bercail du Monseigneur Marcel Agboton, Archevêque émérite de Cotonou.

Selon le conférencier, la CEB a félicité le prélat pour ses 55 ans de sacerdoce. Interrogé sur la véritable raison du séjour du prélat à Paris, le vice-président de la CEB a reconnu que sur les réseaux sociaux et beaucoup d’émissions et de reportage, beaucoup de choses se sont dites. Mais, «je crois que la qualification d’exil, je crois que c’est un thème inventé par l’un des animateurs des réseaux sociaux ». «Monseigneur Agboton n’est pas parti en exil », relève l’Evêque d’Abomey. Pour lui, l’ex-archevêque de Cotonou, Marcel Honorat Agboton «est parti vivre un temps de recueillement, un temps de ressourcement ». Et aujourd’hui, «le temps est venu qu’il rentre ». Et donc «par la grâce de Dieu, à travers la coopération de la Conférence épiscopale, l’envie que nous avions tous nourrie, est devenue réalité ». Le conférencier estime que si c’était un exil, il y aurait eu déjà une lettre d’amnistie ou un document de grâce qui serait sorti et publié pour qu’on puisse le brandir comme un témoignage.

Donc, «je crois qu’il y a eu beaucoup d’agitations sur les réseaux sociaux ». Il a rappelé que le prélat est «notre père ». Vu son âge avancé, dans les traditions africaines, on aime que lorsque que les aînés prennent de l’âge, qu’ils retournent à leur source. Et donc, «ce vœu est exaucé ». Pour rappel, en 2010, l’ex-archevêque de Cotonou, Marcel Honorat Agboton est allé en France. A l’origine de ce départ, des rumeurs liées à son appartenance à de sociétés secrètes alimentées dans les milieux de l’église et relayées par certains médias. Ce qui a conduit Mgr Michael Blume, alors Nonce Apostolique du Saint-Siège auprès du Bénin, à le prier de démissionner de ses charges. Après, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) l’a mis à la disposition de Rome. Mais, Mgr Agboton n’a fait l’objet d’aucune charge, d’aucun procès, d’aucune condamnation ni civile, ni pénale. Il est revenu au pays, le vendredi 20 novembre 2020.