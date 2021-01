Au Sénégal, une mystérieuse secte dénommée Mbackerouhou fait parler d’elle. Son fondateur Al Hassan Bâ, a visiblement une notion très différente du sacrifice d’Abraham. Au lieu d’immoler un agneau, il aurait égorgé son propre fils aîné pour la Tabaski. C’est du moins ce qu’a indiqué le journal l’Observateur. Ce crime aurait été commis avec le consentement des villageois. La secte est située au milieu du village de Bouroco, à plus de 50 kilomètres du département de Médina Yéro Foula.

Baba Malado n’est pas d’accord

On peut visiter leur « Kaaba » au centre de Saré Ngaye, un village de la région de Tambacounda. Après le sacrifice de son fils aîné, Al Hassan Bâ voulait encore imposer le même sort à un autre enfant l’année suivante. Ce dernier tenait visiblement plus à la vie que son grand frère puisqu’il s’est révolté et a pris la poudre d’escampette. Il reviendra plus tard pour en finir avec son géniteur. Il l’a tout simplement abattu avec une arme à balles.

Baba Malado qui a pris la succession de son père à la tête de la secte Mbackerouhou infirme la thèse du sacrifice raté. Il affirme que la mort de son père est intervenue après un différend entre lui et Birame Bâ, son fils. Après avoir tué son géniteur ce dernier aurait disparu du village. Il n’est plus en contact avec sa famille encore moins avec la secte, informe Baba Malado.