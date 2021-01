Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, s’est insurgé contre la nomination de Michael Ellis, un proche du président américain sortant Donald Trump, en tant qu’avocat général de l’agence de renseignement américain, la NSA. La femme politique a en effet, adressé une missive au ministre de la défense par intérim, Christopher Miller, lui demandant de refuser la nomination de Michael Ellis.

Elle a évoqué de nombreux doutes concernant le processus de sélection de Michael Ellis

Pour Nancy Pelosi, « la tentative d’installer un loyaliste non qualifié de Trump comme avocat général de la NSA 72 heures seulement avant le début d’une nouvelle administration est très irrégulière et hautement suspecte. Ce placement ne devrait pas avancer ». Dans cette lettre écrite hier dimanche 17 janvier 2021, et publiée ce lundi 18 janvier, la démocrate a demandé à Christopher Miller « de cesser immédiatement les projets d’installation incorrecte de Michael Ellis en tant que nouveau conseiller juridique de la NSA ». Par ailleurs, Nancy Pelosi a évoqué de sérieuses préoccupations concernant le processus de sélection de Michael Ellis puisque, selon elle, il y avait d’autres personnes plus qualifiées que ce dernier.

« De plus, M. Ellis aurait été impliqué dans des activités hautement discutables qui sont disqualifiantes – y compris la tristement célèbre ‘’ course de minuit ‘’ de 2017, en vue de blanchir des informations de renseignement par le Représentant Devin Nunes et avec des efforts pour protéger les informations sur Président Trump concernant l’Appel de juillet 2019 avec le président ukrainien » a-t-elle ajouté.