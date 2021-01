A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait le point des nouvelles armes qu’il développe. On retient des propos de l’homme fort de Pyongyang, que la politique nucléaire de son pays ne subira aucun changement quel que soit la tête du dirigeant américain. Il fait ainsi remarquer qu’un sous-marin à propulsion nucléaire, des armes nucléaires tactiques et des ogives avancées ont été conçus dans le but de pénétrer les systèmes de défense antimissile.

Une réponse aux Etats-Unis?

Il s’est notamment attardé sur le fait que son pays soit en train de développer ces armes pour dissuader la politique américaine. « Peu importe qui est au pouvoir aux États-Unis, la vraie nature et le véritable esprit de la politique anti-Corée du Nord ne changeront jamais », a déclaré le dirigeant nord-coréen selon des propos rapportés par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA). Il précise notamment que le développement de certaines armes est à un stade presque final alors que d’autres sont totalement terminées.

Le développement de certaines armes terminé

Sur le registre des armes dont le développement est presque fini, on identifie « la technologie de guidage à ogives multiples ». Les études sur le vol hypersonique qui pourraient être appliquées à de nouveaux missiles balistiques sont terminées, selon la déclaration faite par le dirigeant nord-coréen. Plusieurs experts dans le domaine du nucléaire indiquent que ces différentes armes viennent renforcer sa capacité à réagir promptement face à une attaque nucléaire initiale d’un adversaire.