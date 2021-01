Alors que le président américain Donald Trump tente le tout pour le tout pour renverser les résultats de la présidentielle en cours, des sénateurs préparent la riposte. En effet 10 sénateurs dont 4 républicains ont affirmé que l’initiative de leurs collègues en faveur de Donald Trump « sont incompatibles avec la volonté clairement exprimée du peuple américain et ne servent qu’à saper la confiance des Américains dans les résultats ».

Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy et Mitt Romney ont décidé de réagir. Ce qui montre que la division au sein des républicains se renforce autour du soutien ou non à Donald Trump. Même le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell a appelé ses collègues à ne pas s’opposer aux résultats des élections présidentielles qui donnent Joe Biden vainqueur. Quant au président américain il n’en démord pas et crois au renversement de la présidentielle en sa faveur.