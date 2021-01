Les Ouïghours et les minorités religieuses de Chine ne sont pas bien traités par le régime de Pékin. Selon plusieurs organisations de défense des droits de l’homme, le pays mène une politique répressive à l’égard des Ouïghours. L’Union Européenne et les Etats-Unis pensent aussi la même chose. Le département d’Etat américain a précédemment estimé jusqu’à 2 millions, le nombre de Ouïghours et d’autres membres de groupes minoritaires musulmans qui étaient détenus dans de vastes camps de concentration dans la région du Xinjiang au nord-ouest du pays.

Ce mardi 19 janvier, les Etats-Unis ont officiellement accusé la Chine de commettre un génocide et des crimes contre l’humanité contre les musulmans ouïghours et d’autres groupes minoritaires ethniques et religieux. « Ce génocide est en cours et …nous assistons à la tentative systématique de destruction des Ouïghours par le parti-Etat chinois » a accusé Mike Pompeo.

Enquêter sur les atrocités en cours dans le Xinjiang

Selon les dires du secrétaire d’Etat américain les « autorités locales ont intensifié de façon spectaculaire leur campagne de répression qui dure depuis des décennies contre les musulmans ouighours et les membres d’autres groupes ethniques et religieux minoritaires, y compris les Kazakhs, le Kirghizes de souche ».

Le secrétaire d’Etat américain dit avoir ordonné au département d’Etat de continuer d’enquêter et de collecter des informations pertinentes concernant les atrocités en cours dans le Xinjiang, et de mettre ces preuves à la disposition des autorités compétentes et de la communauté internationale dans la mesure où cela est permis par la loi. Joe Biden doit probablement être sur la même longueur d’onde que lui. Il avait qualifié l’internement massif des ouïghours comme “l’une des pires violations des droits humains dans le monde d’aujourd’hui” en novembre 2019.