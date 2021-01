Recours infructueux pour les organisations de la société civile. Elles ont adressé à la haute juridiction, deux recours contre l’anonymat du parrainage des candidatures à l’élection présidentielle. Les sages de la cour constitutionnelle ont d’emblée rejeté leur requête. La décision a été rendue jeudi 28 janvier dernier.

Ralmeg Gandaho de l’organisation non gouvernementale Changement Social Bénin et Maryse Glèlè Ahanhanzo, coordonnatrice de Wanep Bénin n’ont pu obtenir gain de cause des recours adressés à la cour constitutionnelle. En effet, leur démarche s’inscrit dans la logique de faire déclarer contraire à la constitution, l’anonymat du parrainage des candidatures à l’élection présidentielle, exigée par la commission électorale nationale autonome.

Dans sa décision, la haute juridiction estime que l’institution électorale n’a pas violé le code électoral et par conséquent la mesure reste appliquée. « Il n’y a pas lieu à injonction en l’état et les formulaires de parrainage doivent être soumis au même régime que les autres pièces du dossier de candidature », précise la décision rendue publique jeudi 28 janvier 2021.