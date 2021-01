Sous le règne du président américain sortant Donald Trump, les relations entre Washington et Pékin se sont détériorées sur plusieurs plans. Donald Trump a pris de nombreuses mesures contre les entreprises chinoises autant bien sur le territoire américain qu’à l’étranger. En effet, depuis un moment, les entreprises chinoises subissent des pressions croissantes à l’international venant de la part de Washington. Aux USA, plusieurs restrictions ont été imposées à Huawei, le géant Chinois des télécommunications, empêchant ainsi l’entreprise d’avoir accès à certains composants américains essentiels.

Après des sanctions contre TikTok, Donald Trump a également dans son viseur, d’autres applications chinoises comme QQWallet et WeChat de Tencent ou encore Alipay, d’Ant Group, qu’il soupçonne d’espionnage. Sur un autre plan, le 46e président des Etats-Unis avait signé en novembre dernier des décrets, qui interdisant à ces concitoyens d’investir dans des entreprises chinoises qui sont également soupçonnées de soutenir l’armée de la République populaire.

Protéger les droits et intérêts légitimes des Chinois

Face à toutes ces mesures qui mettent en difficulté les entreprises chinoises à l’étranger, Pékin a introduit ce samedi 9 janvier 2021 de nouvelles règles. Ces règles visent à contre-attaquer toutes ces dispositions qu’il qualifié d’« injustifiées » que certains pays sont tentés d’appliquer à l’encontre de ses entreprises et citoyens, en application des dispositions américaines. D’après le ministre chinois du Commerce, ces règles ont pour but de « protéger les droits et intérêts légitimes » des entreprises et des citoyens chinois et de sauvegarder les intérêts de la Chine.

Riposter contre les pays qui respectent les règles

Entre autres, les règles prévoient la mise en place des dispositions pour empêcher « l’application extraterritoriale injustifiée de la législation et des mesures étrangères ». Selon le ministre, les entreprises et citoyens chinois pourront contre-attaquer ceux qui s’aligneraient derrière les USA en respectant ces mesures. S’il arrivait encore que des entreprises et citoyens chinois subissent ces discriminations à cause des règles étrangères, les empêchant de fait, de s’engager dans « des activités économiques, commerciales et connexes normales », ils sont priés d’en informer les autorités dans les 30 jours qui suivent.