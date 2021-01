La fumée blanche est sortie mercredi 27 janvier dans l’après-midi à l’issue d’une réunion du bureau politique du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent. Le bureau a désigné le duo présidentiel pour la course à la présidentielle du 11 avril dont l’objectif est de parvenir à occuper le fauteuil présidentiel.

Les deux représentants du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) à la prochaine présidentielle connue. Il s’agit de l’ancien ministre Alassane Soumanou Djimba désigné candidat au poste de Président de la République et de l’ancien ministre et ancien maire de Bopa, Paul Hounkpè choisit candidat au poste de vice-président.

Le duo candidat a été désigné apprend-t-on à la majorité des membres du bureau politique. Le choix annonce le parti sera entériné jeudi 28 janvier 2021 lors d’une réunion du bureau exécutif national. Des précédentes discussions, le parti avait invité les différents candidats à la candidature du duo présidentiel à la conquête du parrainage et avait indiqué que celui qui réussira à décrocher les 16 parrains devient d’office le candidat du parti.

Rappelons que huit candidats étaient à l’assaut du ticket présidentiel. Il s’agit des anciens ministres, Alassane Soumanou, Paul Hounkpè, Aboubakar Yaya, Théophile Yarou, de l’ancien député, Idrissou Bako, Ehinnou Romaric Koutchika, Paul Victoire Adje Kokou et Clément Koutchadé.